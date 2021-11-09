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Web Tv Video FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İrfan Can Kahveci sözleri! "Sakatlık bahanesi..." (FB spor haberi)
FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İrfan Can Kahveci sözleri! "Sakatlık bahanesi..." (FB spor haberi)

09.11.2021 | 22:11

A Milli Takım kadrosunun açıklanmasının ardından aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci için Kuntz yapmış olduğu açıklamada Vitor Pereira ile konuştuktan sonra bu kararı aldım demişti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ise bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, " Eğer İrfan Can sakatlık bahanesi ile milli takıma gönderilmediyse bu çok büyük ayıptır." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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