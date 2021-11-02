Felipe Melo transfer edilecek mi? Galatasaray resmi açıklama yaptı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo'nun adı yeniden Galatasaray ile anılmaya başlanmıştı. İlk olarak teknik direktör Fatih Terim'in doğru olmadığını belirtmesinin ardından resmi açıklama Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den geldi. Epözdemir, "Felipe Melo ilgili bir çalışmamız yok. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda 6 numara için bir çalışma var. Eksikler varsa gidereceğiz. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferler de yapmaya çalışacağız." dedi.