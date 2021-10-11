Erman Toroğlu'dan Letonya - Türkiye maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Letonya fizik olarak bizi ezdi"

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı maçın devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Milli Takım'ın ortaya koyduğu futbolu eleştiren Toroğlu, "Caner'den ne bekliyorlar mesela? İki takım arasında baya bir fark var. Teknik olarak fark var ama bu teknik sahaya yansımıyor. Teknik olarak bizden daha iyi değiller ama fizik olarak bizi ezdiler. Bizden çok daha dengeli oynuyorlar" dedi. İşte o sözler...