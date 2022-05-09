Ergin Ataman'dan Final Four öncesi açıklama: Tek maçlı finallerde...

Euroleague'de normal sezona istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Anadolu Efes, devamında toparlayarak 6. sırada notktaladı ve Olimpia Milano ile eşleşti. Mavi beyazlı ekip İtalyan ekibini zorlu seride 3-1 geride bıraktı ve böylece üst üste üçüncü kez Euroleague Final Four'una kalmayı başardı. Koç Ergin Ataman, Olympiakos eşleşmesi öncesi medya gününde konuştu. Ataman, "Biz, final oynamayı seven bir takımız. Bugüne kadar tek maçlı finallerde çok az maç kaybettik. Bunu Türkiye kupaları için de söyleyebilirim. Tek maç oynamayı iyi bilen bir takımız." dedi.