Derbi öncesi gerginlik! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününe alınırken, iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününe alınırken, iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.