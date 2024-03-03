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Web Tv Video Derbi öncesi gerginlik! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları...
Derbi öncesi gerginlik! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları...

Derbi öncesi gerginlik! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları...

03.03.2024 | 16:43

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününe alınırken, iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününe alınırken, iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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