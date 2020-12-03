CEZA SAHASI - 03/12/2020

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde konuk ederken, aldığı mağlubiyet sonrası Erol Bulut'un oyun tercihleri haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Öte yandan Galatasaray, Rize deplasmanında rahat bir galibiyet aldı, Trabzonspor'da ise çiçeği burnunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle bordo mavili ekip adeta şekil değiştirdi. Editörlerimizden Ömer Faruk Özcan ve Ömer Aykut Özaşkın, fotomac.com.tr'de son gelişmeleri Ceza Sahası programında değerlendirdi!