Çağdaş Atan'dan Beşiktaş yanıtı! 12.01.2025 | 22:40 Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma sonrası Çağdaş Atan, kendisine yöneltilen Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili o soruya cevap verdi. İşte detaylar... Trendyol Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Çağdaş Atan, aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın "Son dönemde adınız sıkça Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusunu cevapladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Bana burada güvenen bir başkanımız var, hiçbir kulüple ilgili tasarrufum olmayacak” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Çağdaş Atan, aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın "Son dönemde adınız sıkça Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

44 yaşındaki çalıştırıcı, "Doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Bana burada güvenen bir başkanımız var, hiçbir kulüple ilgili tasarrufum olmayacak" ifadelerini kullandı.