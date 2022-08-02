Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku'dan transferi sonrası ilk sözler: Harika hissediyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku, transferi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli sol bek, "Harika hissediyorum. Teknik direktörümüz bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayabilirim. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendimi sol bekte oynarken daha rahat hissediyorum. Üçlü savunmanın sol kanat bekindeyken de aynı şekilde. Çünkü hücuma çıkmayı ve takımıma katkı vermeyi seviyorum. Tercihim üçlü savunmayla sol kanat bekte oynamak. Buraya gelmeden önce Nsakala ile görüştüm." ifadelerini kullandı.