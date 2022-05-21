BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael transfer hakkında konuştu! "Sağ tarafa.."

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael transfer hakkında konuştu. Ismael, "Zor bir maçtı. Daha genç futbolcularımızı değerlendirmeye çalıştık. Rakipler buraya geldikleri zaman yerde süre geçiriyorlar. Gelecek sezon takımda kalacak oyuncular ve transfer yapacağımız oyuncular hakkında konuşuyoruz. Devam eden görüşmeler var. Rosier ve Kenan Karaman ile o bölgeyi götürebiliriz. Sağ tarafa transfer önceliğimiz yok." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)