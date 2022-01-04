BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinsonaçıklamalarda bulundu!

TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kaptanı Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor'a karşı her zaman maçlar zorlu olmuştur bizim için. Yılın ilk kupasını kazanmayı çok istiyoruz. Şuana kadar sezonu iyi götüremedik ama yarın bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.