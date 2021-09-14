Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Hedefimiz gruptan çıkmak" (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Beşiktaş Dortmund maçı öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. "Alex Teixeira'nın sakatlığı ciddi değil. İlk 11'de, kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullanan Yalçın, "Hedefimiz gruptan çıkmak." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)