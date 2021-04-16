Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından Hikmet Karaman: 1-0'ı tutun gerisini bana bırakın dedim

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Hikmet karaman A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karaman, "Maçın başında Beşiktaş 70 puanda, biz 36 puandayız. Arada bu kadar fark olan bir takım 2-0'dan 2-2'ye gelebilir mi? Demoralize olur, 3 yer, 4 yer. 2 tane kendi kalesine gol atan oyuncuyu oyundan alırsınız. Siz yeter ki 1-0'ı tutun, ondan sonrasını bana bırakın" dedim. 4 gol var, hepsini biz attık. 2'sini kendi kalemize, 2'sini rakip kaleye. İkinci yarı erken gol yememize rağmen, oyunu bırakmama bizim özelliğimiz." dedi.