Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç konuştu! "Bizi yıpratmaya yönelik hareketler..." (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Başakşehir'i kutlarım. Net ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde şanssızlıkları dönecekti, bize rastladı.Daha hiçbir şey kötü değilken başladı... Bu bilinçli başlamış bir şey. Çoğunlukla troll hesaplar görüyorsunuz, bu tamamen tribünlere ve bizi yıpratmaya yönelik hareketler. Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup, kongre uman bir kadro var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerahçe haberleri (FB spor haberi)