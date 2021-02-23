Altay Bayındır bombası! Transfer ve Fatih Terim...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Transferin gözdesi konumuna gelen genç file bekçisi için İtalya Serie A ekibi Fiorentina devreye girdi. Başarılı kaleci için A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan flaş bir transfer haberi geldi. Uzundurukan, "İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Altay Bayındır için Fatih Terim'den bilgi almış" dedi. (FB spor haberleri)