Ahmet Ağaoğlu'dan transfer itirafı! "1-2 kişiyle daha görüşüyoruz"

Son dakika haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Fatih Karagümrük'e sahasında ilk mağlubiyetini tattıran Fırtına, Göztepey'i de yenerek Galatasaray mağlubiyetinin ardından 2'de 2 yaptı. Gelecek haftayı bay geçecek olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Başkan ayrıca transfer konusunda da itirafta bulundu...