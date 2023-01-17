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TRANSFER HABERLERİ - Jesse Sekidika Ümraniyespor'da

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da forma giyen Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 16:50
TRANSFER HABERLERİ - Jesse Sekidika Ümraniyespor'da

Eyüpspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralayan Ümraniyespor, aynı takımdan bir transfer daha yaptı.

İstanbul ekibi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada "Hoş Geldin Sekidika! Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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