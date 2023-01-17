TRANSFER HABERLERİ - Jesse Sekidika Ümraniyespor'da

Eyüpspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralayan Ümraniyespor, aynı takımdan bir transfer daha yaptı.

İstanbul ekibi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada "Hoş Geldin Sekidika! Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.