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Kaf Kaf diken üstünde

Ligde kalan 6 maçı öncesi 39 puanla Play-Off hattında 3. sırada yer alan Karşıyaka’nın beşinci sıraya gerileme, hatta şampiyonluk yarışına havlu atma ihtimali bile bulunuyor

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Kaf Kaf diken üstünde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçta yalnız 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 3 kez sahadan mağlup ayrılarak zirve yarışında geriye düşen Karşıyaka'nın bay takım olarak geçeceği hafta sonunda gözü ve kulağı rakiplerinin alacağı sonuçlarda olacak. Ligde kalan 6 maçı öncesi 39 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan Kaf-Kaf'ın rakiplerinin alacağı sonuçlara göre beşinciliğe gerileme, lider Batman Petrolspor'un da 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında tamamen havlu atma ihtimali bulunuyor. Grupta 43 puanla ikinci sıradaki Turgutluspor yarın Hacettepe 1945 deplasmanına çıkacak. Bay haftasını daha önce geride bırakan 46 puanlı lider Batman Petrol, yine bugün Kemerkent Bulvarspor'la dış sahada oynayacak. Kaf-Kaf gibi 39 puanda olup 16 maçtır yenilmeyerek bay haftasını da geçen Elazığspor, yarın Anadolu Üniversitesi'yle deplasmanda karşılaşacak.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayıp özellikle son haftalardaki sonuçlarla geride kalan Karşıyaka'da yönetim, takıma psikolojik destek sağlayacak. Yeşil-kırmızılılar takım halinde ve bireysel olarak terapi alacak.

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