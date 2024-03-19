Elazığspor'dan Batman'a gözdağı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta fırtına gibi esen Elazığspor, son olarak Anadolu Üniversitesi'ni devirdi. Bülent Yenihayat'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasıyla yenilgi yüzü görmeyen Gakgoşlar, serisini 17 maça çıkarttı. Bu sürede 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan Yenihayat, şampiyonluk şansını son ana kadar kovalayacaklarını söyledi. Batman'ın 4 puan gerisinde olduklarını belirten Yenihayat, "Puan farkı her hafta eriyor, bundan sonra her maç bizim için final olacak. Sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.