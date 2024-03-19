Haberler TFF 3. Lig Elazığspor'dan Batman'a gözdağı

Elazığspor'dan Batman'a gözdağı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta fırtına gibi esen Elazığspor, son olarak Anadolu Üniversitesi'ni devirdi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elazığspor'dan Batman'a gözdağı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta fırtına gibi esen Elazığspor, son olarak Anadolu Üniversitesi'ni devirdi. Bülent Yenihayat'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasıyla yenilgi yüzü görmeyen Gakgoşlar, serisini 17 maça çıkarttı. Bu sürede 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan Yenihayat, şampiyonluk şansını son ana kadar kovalayacaklarını söyledi. Batman'ın 4 puan gerisinde olduklarını belirten Yenihayat, "Puan farkı her hafta eriyor, bundan sonra her maç bizim için final olacak. Sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncudan yönetime rest! "Artık daha fazla beklemem"
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD'de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi!
Icardi şampiyonluk modunu açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kaf Kaf diken üstünde
TFF'den yeni yayın kararı!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:14
Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! 23:49
İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti 23:49
Ferdi'ye bir talip daha! Transferi böyle duyurdular Ferdi'ye bir talip daha! Transferi böyle duyurdular 23:49
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 23:49
Daha Eski
A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... 23:49
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:49
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 23:49
Ali Koç'tan istifa kararı! Ali Koç'tan istifa kararı! 23:48
Çarpıcı sözler! "O kutlamayı sahada yapmayacaksın" Çarpıcı sözler! "O kutlamayı sahada yapmayacaksın" 23:48
F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme.. F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme.. 23:48