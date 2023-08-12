TRANSFER HABERİ - Genç yetenek Berat İş'in talipleri artıyor!

2022-2023 sezonunu Gölcükspor'da geçiren 21 yaşındaki Berat İş transferin gözde oyuncularından bir tanesi konumunda yer alıyor.

Genç forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon 13 maçta görev aldı.

Berat İş kariyerinde Adıyaman FK, Karşıyaka, Burhaniye Belediyespor, 12 Bingölspor ve Gölcükspor formalarını giydi.

2019 yılında Sakaryaspor U-19 takımında kaydettiği gollerle scout'ların radarına takılan ve videolu analizi yapılarak Scoutium'da analizi olan binlerce futbolcu arasında yerini alan Berat İş, sistemi kullanan Karşıyaka'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Berat İş Karşıyaka U-19 takımında 45 maçta 36 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

BERAT İŞ KİMDİR?

Forvet mevkiinde oynayan Berat İş 20 Aralık 2021 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.

1,88 cm boyunda ve 78 kilo olan Berat, sağ ayağını kullanmaktadır.