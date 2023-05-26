Karamanspor turladı

TFF 3. Lig 2. Grup'taki play-off mücadelesinde yarı finalistler belli oldu. Karaman FK, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü'nü ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Karaman, 105'te Samet'in golüyle 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Diğer maçta Orduspor 1967 FK, Kuşadasıspor'u 90 dakikalık normal sürede 3-2 yenerek Karaman ile eşleşti. Öte yandan 3. Grup'ta play-off ilk turunda bugün saat 16.00'da Efeler-A.Hopa, BeyoğluÇankaya FK maçları oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup'taki play-off mücadelesinde yarı finalistler belli oldu. Karaman FK, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü'nü ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Karaman, 105'te Samet'in golüyle 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Diğer maçta Orduspor 1967 FK, Kuşadasıspor'u 90 dakikalık normal sürede 3-2 yenerek Karaman ile eşleşti. Öte yandan 3. Grup'ta play-off ilk turunda bugün saat 16.00'da Efeler-A.Hopa, BeyoğluÇankaya FK maçları oynanacak.