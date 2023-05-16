Karşıyaka umutlu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Son haftalarda kaybettiği puanlarla playoff oynama şansını riske eden Karşıyaka, bu şansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak iddiasını son haftaya taşımayı hedefliyor.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Son haftalarda kaybettiği puanlarla playoff oynama şansını riske eden Karşıyaka, bu şansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak iddiasını son haftaya taşımayı hedefliyor.