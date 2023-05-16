Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka umutlu

Karşıyaka umutlu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Son haftalarda kaybettiği puanlarla playoff oynama şansını riske eden Karşıyaka, bu şansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak iddiasını son haftaya taşımayı hedefliyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Karşıyaka umutlu
TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Son haftalarda kaybettiği puanlarla playoff oynama şansını riske eden Karşıyaka, bu şansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak iddiasını son haftaya taşımayı hedefliyor.
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eskişehirspor amatör kümeye düştü
Mersin geri sayımda
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52