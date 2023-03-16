Kaf Kaf, Es Es’e bileniyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarıştaki rakiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'a deplasmanda 4-2 yenilerek Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, cumartesi günü Eskişehirspor'la oynayacağı maça final gibi hazırlanıyor. Kaf-Kaf, Eskişehir galibiyetiyle son dönemdeki istikrarsız gidişe sünger çekmeyi istiyor.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarıştaki rakiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'a deplasmanda 4-2 yenilerek Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, cumartesi günü Eskişehirspor'la oynayacağı maça final gibi hazırlanıyor. Kaf-Kaf, Eskişehir galibiyetiyle son dönemdeki istikrarsız gidişe sünger çekmeyi istiyor.