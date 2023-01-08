Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka Bergama maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

Karşıyaka Bergama maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

Karşıyaka ve Bergama Belediyespor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçı yarıda kaldı. Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında 30'uncu dakikada yaşanan tartışma sonrası saha karıştı. Öte yandan, dostluk yemeği de iptal edildi. İşte ayrıntılar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:23
Karşıyaka Bergama maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

TFF 3'üncü Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlık sınavında karşı karşıya gelen Karşıyaka ile Bergama Belediyespor'un maçı yarıda kaldı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında 30'uncu dakikada yaşanan tartışma sonrası saha karıştı.

Bergama, yaşanan gerginlik sonrası sahadan çekilirken, maç tatil edildi. Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.

Bergama mücadelesiyle devre arasındaki hazırlık maçlarını tamamlayan Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

DİĞER
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur'u söyleyen Melike Şahin'e övgüler yağdırdı
Galatasaraylı Dries Mertens ve Hadise gecelerde! Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'den bomba bakış!
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor!
F.Bahçe derbiye nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tugay Çankaya FK'de
Karşıyaka'da Ertuğrul belirsiz
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray derbiye nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar G.Saray derbiye nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar 13:11
F.Bahçe derbiye nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar F.Bahçe derbiye nasıl hazırlandı? İşte Samandıra'da yaşananlar 12:45
Mert Hakan 10 milyona satılacak mı? Resmi açıklama... Mert Hakan 10 milyona satılacak mı? Resmi açıklama... 12:42
Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti 12:18
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 12:05
Milan - Roma maçı saat kaçta? Milan - Roma maçı saat kaçta? 11:49
Daha Eski
Derbinin VAR'ı belli oldu! Derbinin VAR'ı belli oldu! 11:49
Sampdoria - Napoli maçı saat kaçta? Sampdoria - Napoli maçı saat kaçta? 11:46
Spezia - Lecce maçı saat kaçta? Spezia - Lecce maçı saat kaçta? 11:42
Lazio - Empoli maçı saat kaçta? Lazio - Empoli maçı saat kaçta? 11:37
Salernitana - Torino maçı saat kaçta? Salernitana - Torino maçı saat kaçta? 11:33
F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus... F.Bahçe'de Hazard bombası patlıyor! Jesus... 11:10