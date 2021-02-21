Muğlaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıraya demir atan Muğlaspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'a farklı mağlup olarak umut tüketti: 0-4.



Konuk takım 16'ncı dakikada Necmi'nin golüyle tabelayı 1-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla noktalandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan 68 Aksaray Belediyespor 50'de Mustafa'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İbrahim 68'inci dakikada sahne alarak skoru 3-0'a getirirken, 90'ıncı dakikada Hikmet mücadelenin sonucunu belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Muğlaspor 10 puanda kaldı, zirve hesapları yapan Aksaray Belediyespor ise 40 puana ulaştı.