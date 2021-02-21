Haberler TFF 3. Lig Muğlaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- 68 : 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta , deplasmanda 'u 4-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:29
Muğlaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıraya demir atan , evinde 68 'a farklı mağlup olarak umut tüketti: 0-4.

Konuk takım 16'ncı dakikada 'nin golüyle tabelayı 1-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla noktalandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan 50'de 'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

68'inci dakikada sahne alarak skoru 3-0'a getirirken, 90'ıncı dakikada mücadelenin sonucunu belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Muğlaspor 10 puanda kaldı, zirve hesapları yapan Aksaray Belediyespor ise 40 puana ulaştı.

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