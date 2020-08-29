Karşıyaka'da 3 sıkıntı! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka'nın 3 derdi var

'da 3 sıkıntı!

Karşıyaka'da 3 sıkıntı!

Çıracı'yı henüz ikna edemeyen 'da ve 'in takımdan ayrılmak istemesi ve bu sebepten dolayı günlerdir antrenmanlara çıkmaması sıkıntı yarattı.

3. Lig'de iç transferde sözleşmesi biten futbolculardan 7'siyle tekrar anlaştıktan sonra son olarak Fatih'le de 2 yıllığına nikah tazeleyen yasaklısı , 'ı henüz ikna edemedi. Sözleşmeleri sürmelerine rağmen maddi olarak mutsuz oldukları ve şans bulamadıkları gerekçesiyle ayrılmak isteyen ve 'in durumları da belirsizliğini koruyor. Mustafa Aşan haricinde 4 yıldır tamamen altyapı patentli kadrosu bulunan Kaf-Kaf, Anıl'la yapılan para pazarlığından şimdiye kadar sonuç alamadı. İlk 11'de defans hattının değişilmez isimlerinden olan 26 yaşındaki futbolcuyla hafta başında son kez masaya oturulacak. Anıl'la orta yolun bulunup sözleşme imzalanması bekleniyor.

Sözleşmeleri sürmesine rağmen takımdan ayrılmak isteyen Özgür ve Görkem, günlerdir antrenmanlara katılmıyor. Yetiştiricilik ücreti olan iki futbolcudan Özgür, futbolu bırakıp üniversite eğitimine ağırlık vereceğini söyleyerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. , Özgür'ün katılmadığı antrenmanları tesislere noter getirip tespit ettiriyor. Geçen sezon 50 bin TL yıllık ücret karşılığı oynayan Görkem, yeni sezonda 200 bin TL talep etti. Yeşil-kırmızılılar, Görkem'e en fazla 100 bin TL yıllık ücret verebilecekleri cevabını verince genç futbolcu kulüpten izin alarak takım arayışlarına başladı. Adı Fethiyespor'la anılan Görkem, bonservisini karşılıklı anlaşma yoluyla almaya çalışıyor.

  1. 29.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'da 3 sıkıntı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA