Bucaspor'dan imza şov! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 3. Lig Bucaspor'dan imza şov!

'dan imza şov!

Bucaspor'dan imza şov!

'dan 4 imza birden geldi. Ege ekibi kaleci , golcü , orta saha oyuncuları ve Saruhan Fındıkçı ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen 1928 4 oyuncuya birden imza attırdı. Daha önce 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler kaleci , golcü , orta saha oyuncuları ve Saruhan Fındıkçı ile resmi sözleşme imzaladı. kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyruldu. ekibinde takviye çalışmalarının devam ettiği ve imzaların süreceği açıklandı.

  1. 29.08.2020
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