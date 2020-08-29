Bucaspor'dan imza şov!
Bucaspor'dan 4 imza birden geldi. Ege ekibi kaleci Şener Özcan, golcü Tunç Murat, orta saha oyuncuları Yusuf Can Abay ve Saruhan Fındıkçı ile resmi sözleşme imzaladı.
Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen 1928 Bucaspor 4 oyuncuya birden imza attırdı. Daha önce 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler kaleci Şener Özcan, golcü Tunç Murat, orta saha oyuncuları Yusuf Can Abay ve Saruhan Fındıkçı ile resmi sözleşme imzaladı. Transferler kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyruldu. İzmir ekibinde takviye çalışmalarının devam ettiği ve imzaların süreceği açıklandı.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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