Nazilli’de idmanlar iptal - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Nazilli’de idmanlar iptal

Nazilli’de idmanlar iptal

Nazilli’de idmanlar iptal

3'üncü Lig ekiplerinden , TFF Başkanı 'in önceki gün 'da başlaması planlanan lig için kesin kararı açıklamaması üzerine dün antrenmanları iptal etti.

3'üncü Lig ekiplerinden , TFF Başkanı 'in önceki gün 'da başlaması planlanan lig için kesin kararı açıklamaması üzerine dün antrenmanları iptal etti.

  1. 12.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’de idmanlar iptal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA