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26 Haziran 2020, Cuma
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Manisaspor Ankara’da

3. Lig 1'inci Grup ekibi 'da Başkan ile yöneticiler 'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

3. Lig 1'inci Grup ekibi 'da Başkan ile yöneticiler 'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Manisalı Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı makamında ziyaret eden yöneticiler Dağ'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
  1. 26.6.2020
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