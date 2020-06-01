Zafer: Şansımız sürüyor - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Zafer: Şansımız sürüyor

Zafer: Şansımız sürüyor

Zafer: Şansımız sürüyor

3. 'de play-off için mücadele veren 'de kaptan , "7. sıradayız ama şansımız devam ediyor.

3. 'de play-off için mücadele veren 'de kaptan , "7. sıradayız ama şansımız devam ediyor. Bunu da takım olarak başarabilecek güçteyiz. 'nin gelişime en açık kulüplerindeniz. İkinci Lig'e yükselmeye çalışacağğız" dedi.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zafer: Şansımız sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA