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09 Nisan 2020, Perşembe
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Cevdet’e 4 talip çıktı

Cevdet’e 4 talip çıktı

3. Lig 1. Grup ekibi Manisaspor'un genç oyuncusu 'e ekipleri talip oldu.

3. Lig 1. Grup ekibi Manisaspor'un genç oyuncusu 'e ekipleri talip oldu. Bu sezon 21 maçta 2 gol atıp, 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Süper Lig'den , Yukatel Denizlispor, Fraport Tav Antalyaspor ve 'nın istediği iddia edildi.
  1. 9.4.2020
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