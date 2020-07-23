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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’ya virüs şoku

Muğla’ya virüs şoku

3. Lig 3. Grup play-off yarı finalinde Somaspor ile karşılaşacak Muğlaspor'da virüs şoku yaşanıyor.

3. Lig 3. Grup play-off yarı finalinde Somaspor ile karşılaşacak Muğlaspor'da virüs şoku yaşanıyor. Hasan Şermet'in son yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 14 gün karantina altında kalacağı öğrenildi. Başkan Erol Kapiz, "Sadece hocamızın sonucu pozitif. Şermet, Hocamızda herhangi bir rahatsızlık ya da belirti yok" ifadelerini kullandı.
  1. 23.7.2020
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