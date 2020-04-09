3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan Cenk Özbey, futbolu çok özlediğini söyledi. Cenk, "Futbolu çok özledim. Maça çıkmayı çok özledim. Yazın sezon arasında ligin tekrar başlayacağını biliyoruz ama böyle beklemek çok zormuş. Nerdeyse Play-Off başlayacaktı" dedi.



28 yaşındaki stoper Cenk Özbey bu sezon 26 maçta oynadı. 4 gol atıp, 2 asist yaptı