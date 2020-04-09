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09 Nisan 2020, Perşembe
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çok zormuş

Beklemek çok zormuş

3. 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan , futbolu çok özlediğini söyledi.

3. 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan , futbolu çok özlediğini söyledi. Cenk, "Futbolu çok özledim. Maça çıkmayı çok özledim. Yazın sezon arasında ligin tekrar başlayacağını biliyoruz ama böyle çok zormuş. Nerdeyse Play-Off başlayacaktı" dedi.

28 yaşındaki stoper Cenk Özbey bu sezon 26 maçta oynadı. 4 gol atıp, 2 asist yaptı

  1. 9.4.2020
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