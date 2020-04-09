Beklemek çok zormuş
3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan Cenk Özbey, futbolu çok özlediğini söyledi.
3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan Cenk Özbey, futbolu çok özlediğini söyledi. Cenk, "Futbolu çok özledim. Maça çıkmayı çok özledim. Yazın sezon arasında ligin tekrar başlayacağını biliyoruz ama böyle beklemek çok zormuş. Nerdeyse Play-Off başlayacaktı" dedi.
28 yaşındaki stoper Cenk Özbey bu sezon 26 maçta oynadı. 4 gol atıp, 2 asist yaptı
- 9.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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