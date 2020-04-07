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07 Nisan 2020, Salı
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Sahalardan pastaneye

Sahalardan pastaneye

() ekiplerinden Alibeyköyspor'da forma giyen , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlamasını beklerken, pastanede babasına yardım ediyor.

() ekiplerinden Alibeyköyspor'da forma giyen , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlamasını beklerken, pastanede babasına yardım ediyor. Alibeyköy'ün orta sahasında top koşturan Kıyak, liglerin ertelenmesiyle evde antrenmanları sürdürdüğünü ve boş vakitlerinde de babasına pastanede yardım ettiğini söyledi. Genç futbolcu, "İnşallah ülkemiz bir an önce virüs salgınından kurtulur, bizler de futbol oynamaya devam ederiz" dedi.
  1. 7.4.2020
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