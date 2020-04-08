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08 Nisan 2020, Çarşamba
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hep geç açılıyor

Karşıyaka hep geç açılıyor

Ligin tekrar başlayacağı günün bekleyen , bu sezon attığı 33 golün 18'ini ilk ve son 15 dakikalarında buldu.

Ligin tekrar başlayacağı günün bekleyen , bu sezon attığı 33 golün 18'ini ilk ve son 15 dakikalarında buldu. 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandıran Kaf-Kaf, 76-90 arasında ise 10 gol kaydetti. Diğer çeyrek dilimler arasında benzerlik görülürken; en kısır dönem ise 46-60 arasında yaşandı. Karşıyaka, bu dakikalar arasında sadece 1 kez rakip ağları sarstı.
  1. 8.4.2020
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