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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Yeşilyurt’ta bireysel idmana devam

Yeşilyurt’ta bireysel idmana devam

3. LİG 3.Grup takımlarından 'da futbola verilen koronavirüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor.

3. LİG 3.Grup takımlarından 'da futbola verilen koronavirüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor. ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-yeşilli takımın Başkanı yaptığı açıklamada, "Lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bizler ligler her an başlayacakmış gibi takımı çalıştırıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni ediyoruz.İnanıyorum ki her şey mutlaka düzelecek" diye konuştu.
  1. 6.4.2020
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