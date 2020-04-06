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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Sosyal medyada taraftarla buluştu

Sosyal medyada taraftarla buluştu

3'üncü Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ekibi Karşıyaka'da Erdoğan Acar, üzerinden taraftarla buluştu.

3'üncü Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ekibi Karşıyaka'da Erdoğan Acar, üzerinden taraftarla buluştu. Başarılı file bekçisi, kulübün sosyal medya hesabından 1 saat boyunca soruları cevaplandırdı. Erdoğan, karşılaşma öncesi batıl inançlarının olup olmadığıyla ilgili soruya başlama düdüğünden önce 3 kale direğine dokunduğunu belirtirken, sezon sonunda 2'nci Lig hedefiyle ilgili sorulara, "Takım halinde çok inanıyoruz. Geçen sene bize tecrübe oldu. Bu sene hayalimizi gerçekleştireceğiz inşallah" yanıtını verdi.
  1. 6.4.2020
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