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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Somaspor'da Cafercan gitti

Somaspor'da Cafercan gitti

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Somaspor'da 'nun sözleşmesi feshedildi.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Somaspor'da 'nun sözleşmesi feshedildi. Ara döneminde 1928 Bucaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı. G.Saray'da profesyonel olan Cafercan, pek çok Anadolu kulübünde görev aldıktan sonra bu sezon başında katıldığı Buca ekibinde ilk yarıda 11 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsmıştı.
  1. 6.4.2020
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