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16 Mart 2020, Pazartesi
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Kızılcabölükspor 'la coştu

Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu

3'üncü 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, 'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Ligde 24'üncü haftada 1 maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan 25 puanlı Kızılcabölükspor'da yönetim, Serkan Görgeç'le yolları ayırıp, göreve, geçen sezon takımı Play-Off oynatan 'ı getirdi. Deneyimli teknik adam önderliğinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Kızılcabölükspor, 36 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Ali Yalçın'ın göreve gelişiyle kabustan uyanan temsilcisi, küme düşme korkusunu atlattı.

  1. 16.03.2020
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