Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Ligde 24'üncü haftada 1 maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan 25 puanlı Kızılcabölükspor'da yönetim, teknik direktör Serkan Görgeç'le yolları ayırıp, göreve, geçen sezon takımı Play-Off oynatan Ali Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam önderliğinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Kızılcabölükspor, 36 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Ali Yalçın'ın göreve gelişiyle kabustan uyanan Denizli temsilcisi, küme düşme korkusunu atlattı.
- 16.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.