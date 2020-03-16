1928 Bucaspor tam gaz!
TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Lider Serik Belediyespor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerler, rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi.
Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca'da teknik direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi.
Aka, "Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. En kötü Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Buca ekibi grupta 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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