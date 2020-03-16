1928 Bucaspor tam gaz! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 3. Lig 1928 Bucaspor tam gaz!

1928 tam gaz!

1928 Bucaspor tam gaz!

3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 , zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Lider Serik Belediyespor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerler, rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi.

Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca'da teknik direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi.

Aka, "Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. En kötü Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Buca ekibi grupta 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

  1. 16.03.2020
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