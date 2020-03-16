Karşıyaka futbolda tekliyor

Yalnız sezonun ilk 3 haftasını galibiyetsiz geçen yeşil-kırmızılılar, ilk defa 4 hafta art arda 3 puana hasret kaldı. Son 4 haftanın 3'ünde gol atamayıp gol de yemeyen Kaf-Kaf, evinde Esenler Erokspor, Ağrı 1970 Spor ve deplasmanda Elazığ'la 0-0 berabere kalıp Kocaelispor'a yine gurbette 3-2 yenildi. Son 4 haftada 9 puan kaybeden Kaf-Kaf, bu süreçte alt sıralardaki rakiplerinin de takılmasıyla normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off hattından çıkmadı.

TUGAY'DAN 50 BİN TL

Karşıyaka'da Taraftarlar Derneği'nin geçen hafta prim ve maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan futbolculara destek olup Play-Off için moral dopingi yapmak için başlattığı kampanyaya Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 50 bin TL'yle katkı yaptı. Tugay, kampanyaya kişisel olarak 50 bin TL'lik bağışla katıldı. Daha önce eski başkanlardan Cenk Karace'nin 10 bin, Avni Yelkenbiçer'in 5 bin TL'lik katkı koyduğu kampanyada taraftarların yatırdıkları toplam 9 bin TL'yle toplanan rakam 74 bin TL'ye ulaştı. Kampanya önümüzdeki günlerde de devam edecek. Maaş ve primleri ödeyebilmek için kaynak arayan Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin sezonun ilk yarısında başlattığı, "Bir bayrak da sen as" kampanyası da sürüyor.