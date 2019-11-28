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28 Kasım 2019, Perşembe
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liderliğini korumak istiyor

Karacabey Belediyespor liderliğini korumak istiyor

3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden , deplasmanda 30 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider 'da başkan , "Somaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Somaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Geçtiğimiz hafta kendi evimizde ile berabere kaldık. 'un puan kaybetmesiyle beraber kendi sahamızda aldığımız 1 puanla liderlik koltuğuna oturduk. Bu haftada ligin güçlü takımlarından Somaspor ile karşılaşacağız. Somaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Somaspor mücadelesinde sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ile Bayrampaşa mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen İlyas Yılmazer kadromuzda yer almayacak" ifadelerini kullandı.

15'inci hafta öncesinde topladığı 28 puanla lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, ligde 26 puanla 3'üncü sırada bulunan Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

  1. 28.11.2019
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