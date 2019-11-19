Nazilli gözü hep yukarıda olacak

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Nevşehir Belediye'yi 4-0 yenerek zirveye çıkan Nazilli'nin keyfi yerinde...
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Nevşehir Belediye'yi 4-0 yenerek zirveye çıkan Nazilli'nin keyfi yerinde... Teknik direktör Yavuz İncedal, "Taraftarımız takımla bütünleşti. Lig uzun maraton ancak gözümüz hep yukarılarda olacak" diyerek iddiasını gösterdi.
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