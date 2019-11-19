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19 Kasım 2019, Salı
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gözü hep yukarıda olacak

Nazilli gözü hep yukarıda olacak

3. Lig 3. Grup'ta Belediye'yi 4-0 yenerek zirveye çıkan 'nin keyfi yerinde...

3. Lig 3. Grup'ta Belediye'yi 4-0 yenerek zirveye çıkan 'nin keyfi yerinde... Teknik direktör Yavuz İncedal, "Taraftarımız takımla bütünleşti. Lig uzun maraton ancak gözümüz hep yukarılarda olacak" diyerek iddiasını gösterdi.

  1. 19.11.2019
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