Karşıyaka’nın gözü Oktay Mahmuti’de – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Karşıyaka’nın gözü ’de

Karşıyaka’nın gözü Oktay Mahmuti’de

Erkekler 'ni 2015'te şampiyon tamamladıktan sonra 3 sezondur playoff'a bile kalamayan , başantrenörlük koltuğuna 'yi getirmek istiyor.

Erkekler 'ni 2015'te şampiyon tamamladıktan sonra 3 sezondur playoff'a bile kalamayan , başantrenörlük koltuğuna 'yi getirmek istiyor. Yeni sezon bütçesini 22 milyon TL olarak belirleyen ekibi, tecrübeli hocayla anlaşmayı hedefliyor. 4 lig, 4 , 1 kazanan Mahmuti'nin yurt dışında da başarılı günleri var.

FİLENİN SULTANLARI ÇOK RAHAT KAZANDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında 'ı 3-0 yendi. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki maçı Filenin Sultanları 25-14, 25-9 ve 25-23'lük setlerle aldı. Milliler, 8'inci maçta 7'inci galibiyetine ulaşarak 21 puana yükseldi. Son maç bugün Tayland ile oynanacak.

HALTERDE 5 MADALYA DAHA
DÜNYA Gençler Halter Şampiyonası'nın 5. gününde Türkiye, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya aldı. Berfin Altun 1 gümüş, 1 bronz; Dilara Narin, 2 gümüş, 1 bronz kazandı. Turnuvada şu ana kadar 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 21 madalya elde edildi. Bugün 102 kiloda Cebrail Acar yarışacak.?

BEYTULLAH BRONZ KAZANDI
İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Beytullah Kayışdağ, bronz madalya kazandı. Polonyalı Gerard Kurnichak ile karşılaşan Beytullah, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu. Kadınlarda ise Kadriye Aksoy, 68 kilo finalinde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg ile altın madalya için kapışacak.

LENNART JOHANSSON HAYATINI KAYBETTİ
'nın eski Başkanı Lennart Johansson 89 yaşında hayatını kaybetti. Ülkesi 'te 5, UEFA'da 17 yıl başkanlık yapan Johansson, ılımlı tutumuyla her kesimce sevilen bir spor adamıydı. , Johansson için üzüntüzünü dile getirdi ve başsağlığı mesajı yayınladı.

  1. 6.6.2019
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