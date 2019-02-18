Başkandan deplasmanda rüya gibi evlilik teklifi
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Başkandan deplasmanda rüya gibi evlilik teklifi

Başkandan deplasmanda rüya gibi evlilik teklifi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden 'da başkan Özgen Türker, takımın deplasmanında kız arkadaşı 'e romantik bir şekilde evlilik teklif etti.

Grupta play-off hattında bulunan , lider 'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma gelirken başkan Türker deplasmanda çifte mutluluk yaşadı. Maçtan önceki gün 'le birlikte kendi imkanlarıyla Nevşehir'e giden Türker, kız arkadaşını Göreme'de dünyaca ünlü Peri Bacaları'nda balona bindirdi.


Önceden hazırlık yapan başkan Özgen Türker, balonun Aşk Vadisi'nden geçtiği sırada havada sürpriz bir şekilde Aslıhan Koçer'e evlilik teklif etti. Bu esnada organizasyona yardımcı olan balon şirketi çalışanları yerde Türker'in önceden hazırlattığı, "Benimle evlenir misin Aslıhan" yazılı pankartı açtı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Koçer teklifi kabul ederken çift, balonun yere inişinde pastayla kutlama yaptı. Sonraki gün Nazilli Belediyespor'un da galip gelmesi başkan Türker'in mutluluğunu katladı.

  1. 18.2.2019 19:54
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