Başkandan deplasmanda rüya gibi evlilik teklifi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, takımın Nevşehir Belediyespor deplasmanında kız arkadaşı Aslıhan Koçer'e romantik bir şekilde evlilik teklif etti.
Grupta play-off hattında bulunan Nazilli Belediyespor, lider Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma gelirken başkan Türker deplasmanda çifte mutluluk yaşadı. Maçtan önceki gün Aslıhan Koçer'le birlikte kendi imkanlarıyla Nevşehir'e giden Türker, kız arkadaşını Göreme'de dünyaca ünlü Peri Bacaları'nda balona bindirdi.
Önceden hazırlık yapan başkan Özgen Türker, balonun Aşk Vadisi'nden geçtiği sırada havada sürpriz bir şekilde Aslıhan Koçer'e evlilik teklif etti. Bu esnada organizasyona yardımcı olan balon şirketi çalışanları yerde Türker'in önceden hazırlattığı, "Benimle evlenir misin Aslıhan" yazılı pankartı açtı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Koçer teklifi kabul ederken çift, balonun yere inişinde pastayla kutlama yaptı. Sonraki gün Nazilli Belediyespor'un da galip gelmesi başkan Türker'in mutluluğunu katladı.
- 18.2.2019 19:54
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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