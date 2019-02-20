TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (19.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
KASAPOĞLU'NA 35,5 NUMARA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla görüşen Kasapoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu 35,5 numaralı forma hediye edildi.
EROĞLU REKOR KIRDI
Altınordu'nun patronu Hüseyin Eroğlu, 226 maçla Türkiye'de aynı takımda en fazla kesintisiz maça çıkan çalıştırıcı rekorunu Milne'den (222) aldı.
BERTUĞ'A DEV TAKİP
Sarıyer'in altyapı sorumlusu İsmail Geçim, 16 yaşındaki genç yetene Bertuğ Özgür Yıldırım'a, Beşiktaş ve G.Saray'ın talip olduğunu açıkladı.
'SEZONUN EN ZOR MAÇI'
Adana ve Bolu galibiyetleriyle nefes alan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresun deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi.
- 20.2.2019
-
Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
-
Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
-
Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (19.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.