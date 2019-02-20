TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (19.02.19)
20 Şubat 2019, Çarşamba
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (19.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (19.02.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KASAPOĞLU'NA 35,5 NUMARA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla görüşen Kasapoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu 35,5 numaralı forma hediye edildi.


EROĞLU REKOR KIRDI

Altınordu'nun patronu , 226 maçla 'de aynı takımda en fazla kesintisiz maça çıkan çalıştırıcı rekorunu Milne'den (222) aldı.

BERTUĞ'A DEV TAKİP

Sarıyer'in altyapı sorumlusu İsmail Geçim, 16 yaşındaki genç yetene Bertuğ Özgür Yıldırım'a, ve G.Saray'ın talip olduğunu açıkladı.

'SEZONUN EN ZOR MAÇI'

Adana ve Bolu galibiyetleriyle nefes alan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi.

  1. 20.2.2019
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