TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (19.02.19)

KASAPOĞLU'NA 35,5 NUMARA



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla görüşen Kasapoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu 35,5 numaralı forma hediye edildi.



EROĞLU REKOR KIRDI



Altınordu'nun patronu Hüseyin Eroğlu, 226 maçla Türkiye'de aynı takımda en fazla kesintisiz maça çıkan çalıştırıcı rekorunu Milne'den (222) aldı.



BERTUĞ'A DEV TAKİP



Sarıyer'in altyapı sorumlusu İsmail Geçim, 16 yaşındaki genç yetene Bertuğ Özgür Yıldırım'a, Beşiktaş ve G.Saray'ın talip olduğunu açıkladı.



'SEZONUN EN ZOR MAÇI'



Adana ve Bolu galibiyetleriyle nefes alan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresun deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi.