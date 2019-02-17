Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor maçın henüz 7.dakikasında Ahmet Can Arık'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Maç bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla devam ederken ilk yarı da Nevşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Nazilli Belediyespor maçın 61.dakikasında Sergen'in kaydettiği gol ile maçta eşitliği sağlarken 73.dakikada ise Görkem'in kaydettiği gol ile maçta 2-1 öne geçti. Maçın 90.dakikasında Nazilli Belediyespor'dan Görkem kırmızı kart ile atılırken Nevşehir Belediyespor'dan ise Uğur Durmuş yedek kulübesinde maçın hakemine itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile sahadan atıldı. Maçın son dakikalarında ise Nevşehir Belediyespor gol için yüklense de aradığı golü bulamayınca maç Nazilli Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
- 17.2.2019 19:04
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.