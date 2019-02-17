Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
17 Şubat 2019, Pazar
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deplasmanda güldü

Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü

3.Lig 1.Grup mücadelesinde , ’a 2-1 mağlup oldu.

3.Lig 1.Grup müsabakasında Gazi Stadyumunda 'u konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor maçın henüz 7.dakikasında Arık'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Maç bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla devam ederken ilk yarı da Nevşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçın ikinci yarısında Nazilli Belediyespor maçın 61.dakikasında Sergen'in kaydettiği gol ile maçta eşitliği sağlarken 73.dakikada ise Görkem'in kaydettiği gol ile maçta 2-1 öne geçti. Maçın 90.dakikasında Nazilli Belediyespor'dan Görkem kırmızı kart ile atılırken Nevşehir Belediyespor'dan ise Uğur Durmuş yedek kulübesinde maçın hakemine itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile sahadan atıldı. Maçın son dakikalarında ise Nevşehir Belediyespor gol için yüklense de aradığı golü bulamayınca maç Nazilli Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 17.2.2019 19:04
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