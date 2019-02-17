Erbaaspor evinde güldü
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor'u 3-1 mağlup etti.
9'uncu dakikada gelişen Batman Petrolspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın şutu ağlarla buluştu: 0-1
26'ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında sağ kanattan Hüseyin'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Yunus'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-1
58'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Ogün'ün sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İsmail'in şutu ağlarla buluştu: 2-1
74'üncü dakikada Erbaaspor'un kaleyi karşıdan gören noktadan Ogün ile kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü. Seken topu Yunus ağlarla buluşturdu: 3-1
Karşılaşma 3-1 sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Mehmet Kuru (xx)
ERBAASPOR: Taylan (xx), Hüseyin (xx), Berk (xx), Serkan (xx), Hasan (xx), İsmail (xxx) (Dk. 80 Ahmet), Yunus (xxxx), Gökay (xx), Mehmet (xx), Ogün (xxxx) (Dk. 79 Berat), Reha (xx) (Dk. 59 Gürkan x)
BATMAN PETROLSPOR: Bora (x), Mustafa (xx), Emre (xx) (Dk.81 Tugay), Mehmet (x), Kadir (xx), Mertcan (xx), Oğuz (xx), Veysel (xx), Muhammed (xx) (Dk. 73 Cenk ), Samed (xx) (Dk. 59 Furkan x), Mustafa Emre Can (x)
GOLLER: Dk. 9 Mustafa (Batman Petrsolspor) - Dk 28, Dk. 74 Yunus, Dk 58 İsmail (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Mertcan, Veysel (Batman Petrolspor)
- 17.2.2019 18:58
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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