Erbaaspor evinde güldü
17 Şubat 2019, Pazar
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evinde güldü

Erbaaspor evinde güldü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti.

9'uncu dakikada gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın şutu ağlarla buluştu: 0-1
26'ncı dakikada gelişen atağında sağ kanattan Hüseyin'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Yunus'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-1
58'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Ogün'ün sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İsmail'in şutu ağlarla buluştu: 2-1
74'üncü dakikada Erbaaspor'un kaleyi karşıdan gören noktadan Ogün ile kullandığı serbest vuruş üst direkten döndü. Seken topu Yunus ağlarla buluşturdu: 3-1
Karşılaşma 3-1 sona erdi.

STAT: İlçe
HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Mehmet Kuru (xx)
ERBAASPOR: Taylan (xx), Hüseyin (xx), Berk (xx), Serkan (xx), Hasan (xx), İsmail (xxx) (Dk. 80 Ahmet), Yunus (xxxx), Gökay (xx), Mehmet (xx), Ogün (xxxx) (Dk. 79 Berat), Reha (xx) (Dk. 59 Gürkan x)
PETROLSPOR: Bora (x), Mustafa (xx), Emre (xx) (Dk.81 Tugay), Mehmet (x), Kadir (xx), Mertcan (xx), Oğuz (xx), Veysel (xx), Muhammed (xx) (Dk. 73 Cenk ), Samed (xx) (Dk. 59 Furkan x), Mustafa Emre Can (x)
GOLLER: Dk. 9 Mustafa (Batman Petrsolspor) - Dk 28, Dk. 74 Yunus, Dk 58 İsmail (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Mertcan, Veysel (Batman Petrolspor)

  1. 17.2.2019 18:58
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