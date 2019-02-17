TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ALTAY FIRTINASI
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altay, Boluspor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılar, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 51'de İbrahim Akın'ın vuruşu direğe takıldı. Altay'ın bu sezon can simidi olan Paixao, 90+3'te yine sahneye çıktı. Rakiplerinden sıyrılan Portekizli forvet, vuruşunda çatalı bularak 1-0'lık zaferi getirdi. 6 maçtır mağlup olmayan ve bu sezon ilk kez üste üste 2 galibiyet alan İzmir ekibi, 28 puana yükseldi.
KIRMIZI ŞİMŞEK DEMİR'İ ERİTTİ
Ankara Demirspor deplasmanında Abdulkadir'in tek golüyle gülen Samsunspor, 44 puanla zirve takibini sürdürdü.
MANİSA BŞB PATLAMA YAPTI
Son haftaların formsuz ekibi Manisa BŞB, Tarsus'a patladı. Sinan, Erhan, Cem ve Onur'la beş maç sonra 3 puana uzandı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Ligin iki formsuz ekibinin karşılaştığı maçta Hatay ile Adana Demir puanları paylaştı. 72'de Hatay'ı öne geçiren Yusuf Abdioğlu, 78'de kendi ağlarını bulunca mücadele 1-1 sona erdi.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (16.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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