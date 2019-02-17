TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (16.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



ALTAY FIRTINASI

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altay, Boluspor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılar, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 51'de İbrahim Akın'ın vuruşu direğe takıldı. Altay'ın bu sezon can simidi olan Paixao, 90+3'te yine sahneye çıktı. Rakiplerinden sıyrılan Portekizli forvet, vuruşunda çatalı bularak 1-0'lık zaferi getirdi. 6 maçtır mağlup olmayan ve bu sezon ilk kez üste üste 2 galibiyet alan İzmir ekibi, 28 puana yükseldi.



KIRMIZI ŞİMŞEK DEMİR'İ ERİTTİ

Ankara Demirspor deplasmanında Abdulkadir'in tek golüyle gülen Samsunspor, 44 puanla zirve takibini sürdürdü.



MANİSA BŞB PATLAMA YAPTI

Son haftaların formsuz ekibi Manisa BŞB, Tarsus'a patladı. Sinan, Erhan, Cem ve Onur'la beş maç sonra 3 puana uzandı.



PUANLAR PAYLAŞILDI

Ligin iki formsuz ekibinin karşılaştığı maçta Hatay ile Adana Demir puanları paylaştı. 72'de Hatay'ı öne geçiren Yusuf Abdioğlu, 78'de kendi ağlarını bulunca mücadele 1-1 sona erdi.