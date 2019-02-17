TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (16.02.19) – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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1. ve 2.Lig'de günün özeti! (16.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (16.02.19)

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ALTAY FIRTINASI
1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altay, 'u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılar, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 51'de 'ın vuruşu direğe takıldı. Altay'ın bu sezon can simidi olan Paixao, 90+3'te yine sahneye çıktı. Rakiplerinden sıyrılan Portekizli forvet, vuruşunda çatalı bularak 1-0'lık zaferi getirdi. 6 maçtır mağlup olmayan ve bu sezon ilk kez üste üste 2 galibiyet alan ekibi, 28 puana yükseldi.

KIRMIZI ŞİMŞEK DEMİR'İ ERİTTİ
deplasmanında Abdulkadir'in tek golüyle gülen , 44 puanla zirve takibini sürdürdü.

MANİSA BŞB PATLAMA YAPTI
Son haftaların formsuz ekibi Manisa BŞB, Tarsus'a patladı. Sinan, Erhan, Cem ve Onur'la beş maç sonra 3 puana uzandı.

PUANLAR PAYLAŞILDI
Ligin iki formsuz ekibinin karşılaştığı maçta Hatay ile puanları paylaştı. 72'de Hatay'ı öne geçiren Yusuf Abdioğlu, 78'de kendi ağlarını bulunca mücadele 1-1 sona erdi.

  1. 17.2.2019
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