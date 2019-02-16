Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
16 Şubat 2019, Cumartesi
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hazırlıkları tamamladı

Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı

1. Lig’in 22. haftasında yarın sahasında ’la karşılaşacak olan , hazırlıklarını tamamladı.

, yarın 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son antrenmanı koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, sprint çalışmasının ardından serbest şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

  1. 16.2.2019 22:31
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