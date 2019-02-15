Spor Toto 1. Lig'de gözlemci değişikliği
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor-Adana Demirspor ve Altay-Boluspor maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti.
TFF'den yapılan açıklamada, Kamil Abitoğlu ve Hakan Sivriservi'nin MHK üyeliğine atanması nedeniyle daha önce Spor Toto 1. Lig'de görevlendirildikleri maçların gözlemcilerinin değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçında Kamil Abitoğlu'nun yerine Ziya Çetin'in görev alacağı bildirildi. Aynı gün yapılacak Altay-Boluspor karşılaşmasında ise Hakan Sivriservi'nin yerine Aytekin Durmaz'ın gözlemci olarak görev yapacağı kaydedildi.
- 15.2.2019 21:48
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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