Spor Toto 1. Lig'de gözlemci değişikliği
15 Şubat 2019, Cuma
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1. Lig'de gözlemci değişikliği

Spor Toto 1. Lig'de gözlemci değişikliği

() (), 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor-Adana Demirspor ve Altay-Boluspor maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti.

'den yapılan açıklamada, ve 'nin üyeliğine atanması nedeniyle daha önce 1. Lig'de görevlendirildikleri maçların gözlemcilerinin değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçında Kamil Abitoğlu'nun yerine Ziya Çetin'in görev alacağı bildirildi. Aynı gün yapılacak Altay-Boluspor karşılaşmasında ise Hakan Sivriservi'nin yerine Aytekin Durmaz'ın gözlemci olarak görev yapacağı kaydedildi.

  1. 15.2.2019 21:48
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